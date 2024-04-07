طريقة عمل الحلبة المنبتة بخطوات بسيطة.. «مش هتاخد وقت»

الحلبة المنبتة من الوصفات اللذيذة والمغذية، والتي يمكن تناولها بشكل يومي، للحصول على قيمتها الغذائية العالية، لذا يبحث البعض عن طريقة عمل الحلبة المنبتة بخطوات سهلة وبسيطة، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» على قناة cbc sofra.

طريقة عمل الحلبة المنبتة

المقادير:

كمية من الحلبة.

مياه.

شاش أو قطعة قماش.

خطوات عمل الحلبة المنبتة

تبدأ الخطوة الأولى في طريقة عمل الحلبة المنبتة، بغسيل الحلبة جيدًا، من أي أتربة أو رواسب، ثم نقعها في المياه لمدة من نصف ساعة إلى ساعة، لأن ذلك يساعد على التأكد من نظافتها، وعدم وجود أي أتربة أو ميكروبات بفعل الهواء.

بعد نقع الحلبة في المياه، توضع في مصفاة وتترك حتى تجف من المياه الزائدة، ثم تفرد على قطعة قماش نظيفة أو شاش أو أي شيء متوفر، وبعدها تغطى الحلبة بقطعة قماش مبللة بالمياه، وتترك من يومين إلى 3 أيام، مع مراعاة رش القماشة كل يوم بالمياه حتى تنبت الحلبة ويخرج منها الجذور البيضاء، وبذلك تتحول من حلبة عادية إلى منبتة.

مشروب الحلبة الساخن

المقادير:

حلبة.

مياه.

سكر أو عسل نحل.

طريقة عمل مشروب الحلبة

يمكن وضع كمية بسيطة من الحلبة في «كزارولة»، ووضع المياه على حسب عدد الكوبايات، ورفعها على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان، وتترك لعدة دقائق، حتى تغلي جيدًا، وترفع من على النار، وإضافة ملعقة من السكر الأبيض، ويفضل استبداله بالعسل الأبيض.