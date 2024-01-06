تخفيف أعراض نزلات البرد.. 6 فوائد لتناول مشروب الحلبة

يعد مشروب الحلبة من أفضل المشروبات الطبيعية، وأكثرها فائدة، لاحتواء بذور الحلبة على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة لصحة الجسم، خاصة في فصل الشتاء الذي يكثر فيه انتشار الأوبئة والأمراض الناتجة عن برودة الجو، بحسب ما أوضحته الدكتورة نهلة مُسعد، استشاري التغذية العلاجية.

وتابعت مسعد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، العديد من الفوائد والمنافع التي لا حصر لها لمشروب الحلبة، كالتالي:

تنظيم سكر الدم

- تحسين عملية الهضم

تساعد الحلبة على تنظيم حركة الأمعاء، والتخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإنتفاخ، بفضل غناها بالألياف.

- تعزيز المناعة

تحتوى الحلبة على مضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية التي تقوي جهاز المناعة، بما يفيد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالحساسية ونزلات البرد في الشتاء.

- تنظيم مستويات السكر في الدم

تساعد المركبات النباتية والألياف المتوفرة في بذور الحلبة على تنظيم مستويات السكر في الدم، بما يجعل مشروب الحلبة مناسب لمرضى السكري، خاصة مرضى السكري من النوع الثاني.

- خفض مستويات الكوليسترول

يساعد الاستهلاك المناسب لمياه الحلبة على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب بشكل عام.

- التوازن الهرموني

يحتوى ماء الحلبة على الاستروجين النباتي، الذي يساعد في تنظيم الاختلالات الهرمونية، خاصة عند النساء اللاتي يعانين من أعراض انقطاع الطمث، كما ينصح بتناوله للمرضعات لأنه يساعد على زيادة إدرار الحليب.

- تحسين صحة الشعر

يساعد ماء الحلبة على تحفيز نمو الشعر، ويمنع مشاكل فروة الرأس مثل القشرة أو الحكة.

التحضير الصحيح لمشروب الحلبة

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بضرورة تحضير مشروب الحلبة بطريقة صحيحة حتى يمكن الاستفادة من العناصر الغذائية الهامة التي تحتوي عليها، وذلك من خلال غسل حبوب الحلبة الجافة جيدًا ونقعها حوالي ساعتين في الماء ثم التخلص من منقوع الماء الذي يحتوي على الميكروبات، وبعدها نقوم بتحضير المشروب من خلال ترك الحبوب من 8 لـ 10 ساعات في المياه وشربها للحصول على أقصى فائدة منها: «الطريقة المتعرف عليها في مصر لتحضير الحلبة من خلال غليها في درجة حرارة عالية غلط لأنه بيفقدها الزيوت الطيارة المهمة للجسم».