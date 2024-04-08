موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 8 -4-2024 وعدد ساعات الصيام

حدد قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 8-4- 2024، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم لعام 1445 هجريا، حيث يتراجع الموعد بمقدار دقيقة عن اليوم الذي سبقه.

ويحرص الصائمون علي الإمساك في الوقت المحدد لأذان الفجر، إضافة إلى أداء صلاة الفجر في مواقيتها، للتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة، من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والفرائض وفعل الخيرات.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 8 -4-2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية الصادرة عن، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأثنين 8-4-2024 سيحين في تمام الساعة 4:12 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الاثنين

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأثنين 8 ابريل 2024، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:19 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و 27 دقيقة، وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 11:59 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:19 مساءً.

العشاء: 7:37 مساءً.