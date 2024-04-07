مسلسل جودر الحلقة 13.. هل تحاصر نور ياسر جلال من أجل الكنز؟

تبين لجودر الذي يجسد شخصيته ياسر جلال، العديد من الحقائق في الحلقة السابقة من المسلسل، إذ استطاع عبد الأحد ابن عبدالحق، الخروج من بركة قارون حي، ليحكي تفاصيل الكنز، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 13.

واستطاع أحمد بدير في دور عبد الأحد، حكي حقيقة الترصد لجودر منذ ولادته وضرورة الاستعانة به من أجل فك رموز كنز الحكيم الشمردل، ليطلب منه جودر أن يأتي معه إلى المغرب لتحقيق ذلك، لنتابع ماذا سيحدث في مسلسل جودر الحلقة 13.

مسلسل جودر الحلقة 13

وقال الشيخ عبدالأحد إنَّ الكنز وفك رموزه مربوط بجودر، وأنه هو الوحيد الذي يمكنه فك رموزه، وطلب منه الذهاب معه للمغرب حتى يعلمه علوم الروحانيات التي تساعده على فك رموز الكنز المرصود في مسلسل جودر الحلقة 13.

فك رموز الكنز

وبالفعل توجه جودر في الحلقة السابقة من المسلسل مع الشيخ الأحد إلى المغرب وخلال الرحلة اكتشف العديد من الانبهارات والوقائع الغريبة، فهل سينجح جودر في فك الرموز أم ستترصده شواهي «نور» من قبيلة الشمعيون الذين يريدون الحصول على الكنز من أجل السيطرة على العالم والحكم بقوى الشر؟