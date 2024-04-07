مسلسل جودر الحلقة 13.. نور تضع جاسوسة في قصر الشيخ عبدالأحد

حكاية الكنوز الأربعة والفضول الشديد لمعرفة علاقته بفك رموز الوصول إلى هذه الكنوز، كانت الدافع الأول أمام جودر للذهاب إلى المغرب مع الشيخ عبدالأحد عبدالحق، وبالفعل ودع جودر والدته وزوجته شروق قبل السفر، ثم ذهب إلى لقاء الشيخ عبد الأحد حيث سافر إلى قصره في المغرب عبر البلورة السحرية، ما جعل جودر يمر بحالة انبهار شديد بكل ما يقوم به الشيخ عبد الأحد، وتستمر الأحداث الليلة في مسلسل جودر الحلقة 13، في ظل متابعة الساحرة شواهي «نور اللبنانية» مسار الرحلة من مصر إلى المغرب.

مسلسل جودر الحلقة 13

وشهدت الحلقة، إقدام الساحرة شواهي على زرع جاسوسة داخل قصر عبدالأحد في المغرب وهي عبارة عن جارية جديدة تنقل لها جميع أخبار وتحركات جودر وعبدالأحد، خاصة بعد أن كشف عبدالأحد عن حقل الكنوز الأربعة أمام جودر، وأنّه سيدربه لفك الطلاسم وفتح أبواب الكنوز التي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، وتستمر الأحداث المثيرة الليلة في حكايات شهرزاد عن مسلسل جودر الحلقة 13.