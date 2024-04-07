رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بترقية 45 عضو هيئة تدريس

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بترقية 45 عضو هيئة تدريس بالجامعة للدرجات العلمية أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، في كليات بالجامعة.

وتضمّن القرار منح 10 أعضاء هيئة تدريس درجة أستاذ، و13 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، 22 عضو هيئة تدريس درجة مدرس.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، بخالص التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم متمنيًا لهم دوام التقدم والرقي، كما وجه بضرورة مواكبة التطور والتقدم العلمي، والتكنولوجي في مختلف التخصصات، والتركيز على احتياجات المجتمع، والعمل على تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر المنظومة التعليمية، والبحثية تعزيزًا لرؤية مصر 2030.

تعيين اثنين من رؤساء الأقسام بكليتي الآداب وطب الأسنان

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط قرارين بتعيين اثنين من رؤساء الأقسام بكليتى الآداب، وطب الأسنان. وتضمنت القرارات تعيين الدكتور عمرو سعيد فهيم محمود الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب بالجامعة رئيسًا لمجلس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور محمد ناهض عطية الأستاذ المساعد بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم.

جدير بالذكر أن عددًا من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أصدرت خلال الفترة الحالية عددًا من الترقيات لعشرات من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات المختلفة بما يتماشى مع القواعد واللوائح المنظمة للعمل الجامعي.