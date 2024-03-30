طريقة عمل البسكويت بالبرتقال.. سر المحلات في مكون واحد

البسكويت من أشهر الحلويات، التي تقدم في عيد الفطر، ويتم تحضيره بنكهات مختلفة أشهرها البرتقال، ولا يحتاج سوى مقادير بسيطة وغير مكلفة، وثمة بعض الخطوات للحصول على نفس طعم الجاهز، لذا يتساءل البعض عن طريقة عمل البسكويت بالبرتقال.

أوضحت الشيف غادة التلي، في برنامج «زعفران وفانيليا»، على قناة cbc sofra، ، طريقة عمل البسكويت بالبرتقال، وهي كالتالي.

طريقة عمل البسكويت بالبرتقال

المقادير

3 ونصف كوب دقيق.

3 حبات من البيض.

فانيليا للقضاء على زفارة البيض.

1 صفار بيضة.

300 جرام زبدة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 كوب سكر ناعم.

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال أو أصانص برتقال.

طريقة عمل البسكويت بالبرتقال

هناك بعض الخطوات في طريقة عمل البسكويت بالبرتقال، تؤدي إلى الحصول على نفس مذاق الجاهز، منها إضافة القليل من أصانص البرتقال، أو كما يطلق عليها نكهة البرتقال المركزة، إذ يعطي طعم ورائحة البرتقال بشكل قوي، لأن الاكتفاء بعصير البرتقال، يجعل الطعم ضعيفًا، ويصبح مثل البسكويت العادي.

تبدأ الخطوة الأولى، بخفق البيض مع الفانيليا والسكر وصفار البيضة والزبدة، ويمكن استخدام الخلاط أو العجان سلاح الشبكة، أو الخفق بشكل يدوي، عن طريق استخدام ملعقة قوية أو مضرب يدويا.

والخطوة الثانية بعد خلط السوائل جيدًا، يضاف الدقيق وبشر البرتقال، مع التقليب المستمر، حتى يصبح الخليط متجانسًا، ويوضع في كيس حلواني، ويتم التشكيل حسب الرغبة، أصابع أو دوائر.

طريقة تسوية البسكويت بالبرتقال