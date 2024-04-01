طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة في العيد بأقل التكاليف

البسكويت بالشوكولاتة واحد من أشهر الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، إذ يقبل الكثيرون على شرائه من الخارج، لذا نستعرض أسهل طريقة لتحضير البسكويت بالشوكولاتة في المنزل وبأقل تكلفة، وعلى طريقة الشيف نجلاء الشرشابي يمكن شرح المقادير وطريقة التحضير في التقرير التالي..

طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة للشيف نجلاء الشرشابي

يحتاج تحضير بسكويت الشوكولاتة مجموعة من المقادير والمكونات الأساسية، التي يمكنك تجهيزها في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي ويمكن تناولها على النحو التالي:

بسكوت سادة

فول سوداني مجروش.

شوكولاتة مذابة.

طريقة أخرى لعمل بسكويت الشوكولاتة

يحتاج تحضير البسكويت بالشوكولاتة بعض المكونات جاءت على النحو التالي:

قطع من البسكويت السادة بالنوع المحبب لك.

كوب من السكر.

كوب من الزبد المذابة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من نصف من الشوكولاتة المقطعة لشرائح.

نصف كوب من الجوز المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير بسكويت بالشوكولاتة والكراميل

نضع قطع البسكويت في الصينية، ونرتبها جيدًا.

في وعاء آخر منفصل، نضع الزبد المذابة والسكر ونقلبهم جيدًا حتى يذوب السكر جيدًا.

نضيف الفانيليا والملح لخليط الزبد والسكر مع الاستمرار في التقليب لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على مزيج متجانس.

نضع خليط الكراميل على طبقة البسكويت، ونوزعه جيدًا.

نجهز طبقة الشوكولاتة عن طريق وضع شرائح الشوكولاتة واللبن في وعاء على النار ونقلبهم جيدًا حتى تذوب الشوكولاتة.

نضع مزيج الشوكولاتة فوق مزيج الكراميل.

ندخل صينية البسكويت إلى الثلاجة لمدة تتراوح ما بين 2-3 ساعات حتى تتماسك الطبقات جيدًا مع بعضها.