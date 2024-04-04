لو زاد اللبن في عجينة البسكويت تعملي إيه؟.. «رجعي قوامها في دقيقتين»

«عجنت العجينة عشان أعمل البسكويت وحطيت اللبن فيها زيادة وده مخليها سايلة وبقيت طرية جدًا ومش بتمشي في الماكينة، لأنها عاملة زي المياه، وأنا عاملة كمية كبيرة هل يعتبر باظ؟ إيه الحل؟»، مشكلة وقعت فيها إحدى السيدات أثناء إعداد البسكويت، لتسأل عبر أحد الجروبات على «فيس بوك»، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، عن كيفية تماسك قوام العجينة مرة أخرى.

ما الذي يجعل العجينة سائلة؟

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» عبر قناة «سي بي سي سفرة»، عدة عوامل لنجاح البسكويت وتماسك قوام العجينة، قائلة: «لازم نخلي بالنا من كمية اللبن ميزدش عن نص كباية، وضروري وجود رشة الملح وضعف حجم اللبن سمنة، يعني نص كباية لبن وكباية سمنة»، موضحة خطوات حل المشكلة كالتالي:

كيفية جعل قوام العجينة متماسكا؟

لاستعادة قوام عجينة بسكويت متماسكة بعد أن أصبحت سائلة، يجب القيام بإحدى الحلول التالية:

إضافة نصف كوب دقيق إلى العجينة، لتستعيد قوامها مرة أخرى.

إضافة ملعقة نشادر إلى العجينة لتتماسك.

وضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

وأضافت أنه يمكن تشكيل العجينة بكيس حلواني لإعادة تشكيلها مرة أخرى، ويجب وضع كل المكونات في العجينة بدرجة حرارة الغرفة.

أسرار نجاح عمل بسكويت العيد

ولعمل قوام عجينة بسكويت متماسكة يُفضل عدم الإفراط في كمية العجين، وتكون المقادير المضبوطة كالتالي:

ثلاثة أكواب دقيق أبيض.

كوب سكر بودرة.

كوب زبدة.

سمن بلدي.

نصف كوب حليب.

بيضتان.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة بيكنج باودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

إعدادها بالطريقة التالية لقوام متماسك:

ضعي الدقيق مع النشا والبيكنج باودر.

ضيفي الملح وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

اخلطي الزبد والسكر حتى يُصبح الخليط فاتحًا.

ضيفي البيض ثم ضيفي الحليب والفانيليا.

اخفقي العجين جيدًا وغطيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن عند درجة حرارة 170 درجة حتى يصبح جاهزًا.

افردي العجين وشكليه بواسطة شوكة أو أي شكل.

رصي في صينية مغطاة بورق الزبدة وضعيه في الفرن واتركيه ليبرد تمامًا.

أسرار نجاح البسكويت

هناك بعض التكات الضرورية لنجاح الكحك والبسكويت: