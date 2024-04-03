تعملي إيه لو البسكويت طري بعد خروجه من الفرن؟.. طريقة هترجعه ناشف في 5 دقائق

«عملت البسكويت وطلع من الفرن ناشف وقوامه ممتاز، سيبته شوية ودخلت أرصه في العلب لقيته بقى طري خالص، وأنا عاملة كمية كبيرة هو يعتبر باظ؟ إيه الحل؟ وأعمل إيه؟»، مشكلة كبيرة وقعت فيها إحدى السيدات أثناء إعداد البسكويت استعدادا لعيد الفطر المبارك، لتتساءل عبر «فيسبوك»، عن كيفية الحصول على قوامه الهش الناعم، إذ أنه رغم سهولة مكوناته، قد تفشل بعض السيدات في إعداده أحيانًا، علما بأن هناك بعض التكات الضرورية لنجاحه.

ما سبب فشل البسكويت؟

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» عبر قناة «سي بي سي سفرة»، عدة عوامل لنجاح «البسكويت»: «عشان البسكويت ميطراش معاكي ومينشفش أوي، خلي بالك من التكات ودرجة حرارة الفرن، ولو طلع طري الحل في أنك تحطيه في الصاج تاني وسخني الفرن»، موضحة خطوات حل المشكلة كالتالي:

شغلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ادخلي البسكويت إلى الفرن.

اتركيه لمدة 5 دقائق.

اخرجيه وغطيه حتى يبرد تمامًا.

احفظيه في صناديق مغلقة، لكي تمنعين عنه الرطوبة، أو ضعيه داخل أكياس أو حلة ألومنيوم.

طريقة أخرى للتغلب على أزمة البسكويت الطري

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

اغلقي النار.

ضعي البسكويت في صاج.

ادخلي البسكويت داخل الفرن مرة واحدة.

كيف تجعلي البسكويت «هش»؟

هناك بعض التكات الضرورية لنجاح الكحك والبسكويت، اتفق عليها الشيفات، وتتمثل في التالي:

دخول العجينة الثلاجة قبل الاستخدام لترتاح.

ادهني الصاج بالزيت قبل رص البسكويت.

رصي البسكويت على صاج فرن ألومنيوم دومًا.

اتركي مسافة بين كل بسكوتة وأخرى.

بعد تمام نضج البسكويت اتركيه يهدأ تمامًا، ولكن ادهني وجهه ببعض من الزيت لكي لا يطرى.

لو هتسخدمي سمنة ضيفي البيضة كاملة دون أخذ الصفار فقط.

استخدام البيض بدرجة حرارة الغرفة، أي إخراج البيض من الثلاجة ووضعه داخل المطبخ لمدة ساعتين، قبل إعداد البسكويت.

إشعال فرن البوتاجاز ليكون حامي على درجة حرارة 160 أو 170 قبل وضع البسكويت.