جامعة سوهاج تنظم يوما توعويا عن الخدمات المقدمة لطلاب «قادرون باختلاف»

نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، يوما توعويا عن التسهيلات والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مرحلة التعليم الجامعي، إذ استضاف فوجا من الطلاب من غير ذوي الإعاقة ومن ذوي الإعاقة بالمدارس الخاصة وجمعيات رعاية ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، وذلك بمقر المركز في الحرم الجامعي الجديد.

تنوع الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تتوسع في تنوع الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة من خلال وضع الخطط والبرامج وفق أسس علمية، من خلال ما تقدمه المراكز القائمة على رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة من توفير البيئة الدامجة لهم بشكل متكامل واستثمار قدرات وطاقات ذوي الإعاقة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف النعماني، أن ما تقدمه مراكز ذوي الإعاقة بالجامعة ساهم بشكل كبير في تعديل نظرة المجتمع نحو إصرار واستمرار أولياء الأمور في تعليم أبنائهم من ذوي الإعاقة ودمجهم بالتعليم الجامعي، في ضوء توافر كافة التسهيلات والخدمات لرعايتهم، وفي إطار منظمومة متكاملة من الرعاية الأكاديمية والصحية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة يسعى لتقديم الخدمات غير النمطية في مجال رعاية ذوي الإعاقة، والبدء بالتشبيك مع مدراس التعليم ما قبل الجامعي، وذلك بمثابة رسالة لتعريف أولياء الأمور بأن كليات الجامعة متاحة لاستقبال أبنائهم من ذوي الإعاقة، في ظل توافر الإمكانيات المكانية والبشرية لمساعدتهم على مواصلة التعليم الجامعي بشكل آمن، ودمجهم في كافة المجالات والأنشطة والفعاليات داخل الجامعة لاكتشاف مواهبهم وإمكانياتهم وتوظيفها بالشكل الصحيح.

تعلم أساسيات لغة الإشارة

وأشار الدكتور طارق زكي موسى مدير المركز إلى أن برنامج الزيارة تضمن تعريف الفوج بمقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والخدمات المتكاملة المقدمة لهم، إلى جانب أنه تم عقد لقاء مع الطلاب والمرافقين بمعمل الحاسب وقاعة التدريب، وتم استعراض فقرات عن تعلم أساسيات لغة الإشارة واستخدام العصا البيضاء، والاستماع إلى كلمات أولياء الأمور، وفقرة لمواهب وقدرات الطلاب ذوي متلازمة داون عن ممارسة رياضية الكاراتيه والغناء، وتم اصطحاب الفوج لتفقد جميع وحدات وقاعات المركز، والترويح عن التلاميذ بالألعاب والفقرات الغنائية.

وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز، أن الوفد ضم 20 طالبا، منهم 7 طلاب من غير ذوي الإعاقة و13 طالبا من ذوي الإعاقة ومتلازمة داون، فضلا عن هيئة الإشراف والأخصائيين النفسين والاجتماعيين وأولياء الأمور.

وأعرب الطلاب وجميع الحضور عن إعجابهم وسعادتهم بما تقدمه الجامعة من برامج وخدمات متميزة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.