أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في الشرقية 2024.. 711 موقعا بمدن المحافظة

أعلنت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في الشرقية 2024، كما أعلنت رفع حالة الطوارئ للانتهاء من الاستعدادات اللازمة لتجهيز المساجد والساحات المخصصة للصلاة، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد عيد الفطر الذي يحل 10 أبريل الجاري، وفقا لما أعلنه مركز الفلك الدولي.

أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر في الشرقية 2024

ومن جانبه أكد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين لأداء صلاه عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز المساجد والساحات المقررة لأداء صلاة العيد والبالغ عددها 711 ساحة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك تضم 1422 إماما أساسيا واحتياطيا، بجانب 12100 مسجد بقوة 4100 إمام.

أماكن صلاة عيد الفطر في الشرقية 2024

ووفقًا لما أعلنته المديرية، فإن ساحات صلاة عيد الفطر 2024 بالشرقية ستكون في عدة أماكن منها «ساحة استاد نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، وساحة الزقازيق بحري، وساحة شيبة، ساحة مشتول القاضي، وساحة كفر مكاوي، وساحة بتابوس، وساحة كفر الأشراف، وساحة كفر الجراية، وساحة شرويدة، وساحة مركز شباب ههيا، وساحة مركز شباب فاقوس والساحة الشعبية، وساحة مركز شباب الحسينية، وساحة مركز مشتول السوق، والساحة الشعبية في فاقوس، وساحة العشيرة المحمدية، وساحة السلطان عويس، وساحة مجلس الأمناء، وساحة نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، والساحة الشعبية في بلبيس».

مساجد صلاة العيد في بلبيس بالشرقية

ومن المساجد المخصصة لصلاة عيد الفطر 2024 بالشرقية، مسجد الفتح بالزقازيق، الجامع الكبير بالزقازيق، وجامع البخاري الزقازيق، وجامع الزراعة بالزقازيق، وجامع عبد العزيز رضوان بالزقازيق، ومسجد المدنية المنورة بالعاشر من رمضان، ومسجد عمر بن الخطاب بالعاشر من رمضان، ومسجد النصر بمركز ديرب نجم، ومسجد الفتح بمركز ديرب نجم، ومسجد سادات قريش بلبيس، ومسجد الغامدي بلبيس، ومسجد عرب الحجر- بلبيس، ومسجد عمرو بن العاص بمركز بلبيس، ومسجد الشوامنة بمشتول السوق، ومسجد سيدي عز الدين بمشتول السوق، مسجد النصر بمركز الحسينية، ومسجد أبو زيد كريم بالقنايات، ومسجد ثمرة الإسلام بالقرن، ومسجد أبو سكر بقرية بحر البقر مركز الحسينية، ومسجد أبو عبيدة الجراح بمركز منيا القمح، ومسجد صالح الرفاعي بصان الحجر ومسجد النصر في ههيا.