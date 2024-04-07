تستعد الأمة الاسلامية من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وحددت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في الدقهلية 2024، في مختلف المراكز، ويتم تجهيزها مع المساجد وتنظيفها لاستقبال المواطنين.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في الدقهلية 2024

ويستعرض التقرير أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في الدقهلية 2024 والتي جاءت كالآتي:

- الساحة في استاد المنصورة الرياضي

- نادي المنصور

- نادي الشعب في شارع بورسعيد

- نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة

- مجمع الفردوس بمنطقة المجزر

- مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة

- شارع السلك بمدينة شربين، وأرض الملعب في دنجواي بشربين

- مركز الشباب بكفر الشناوي

- مركز الشباب بقرية الأحمدية

- أرض محمد عبد العاطي بقرية محلة انجاق بشربين

- إمام مسجد أبو الفتوح بقرية الضهرية بمدينة شربين

- مركز شباب الألف بمدينة شربين،

- مركز شباب رأس الخليج بمدينة شربين

- مركز شباب الحطبة بمدينة شربين»

- الساحات الشعبية بمدينة بلقاس

- الساحة الشعبية بمدينة دكرنس

- الساحة الشعبية بمدينة ميت غمر

- الساحة الشعبية بمدينة أجا

- الساحة الشعبية بمدينة طلخا

- الساحة الشعبية بمدينة السنبلاوين

- الساحة الشعبية بمدينة المنزلة

- الساحة الشعبية بمدينة المطرية

- مسجد النصر

- المساجد بمدينة المنصورة

- مسجد الصديق بنادي الشرطة بالمنصورة

- مسجد الزهراء بحي الجامعة

- مسجد القعقاع بن عمرو المنزلة

- مسجد الإيمان في شارع قناة السويس بالمنصورة

- مسجد الشيخ حسانين

- مسجد الفاروق بجوار ستاد المنصورة الرياضي

- مسجد السلام بالمنصورة

- مسجد حاتم بمنية النصر

- مسجد جاد الله تمي الأمديد