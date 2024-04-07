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أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024

كتب:

حسن صالح
03:34 م | الأحد 07 أبريل 2024
صلاة العيد - أرشيفية

صلاة العيد - أرشيفية

اعتمدت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، والتي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرية والمراكز.

وتستعرض «الوطن» أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، حيث أعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة تجهيز الساحات استقبالا لعيد الفطر المبارك نهاية الأسبوع الجاري.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024 

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه جرى اختيار 410 ساحات ومسجد ضمن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، مشيرا إلى أنه الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية، بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، وتأتي الأماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء في الأماكن التالية: 

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن موعد الصلاة في أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024 وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، الساعة 05:59 صباحا، حيث تستقبل هذه الساحات المسلمين وسط أجواء من البهجة والسعادة احتفالا بحلول المناسبة السعيدة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جار حاليا تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، وفق الضوابط المعلنة لإقامة الصلاة وخطبة العيد.

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