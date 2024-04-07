درع ومصحف.. تكريم 100 من حفظة القرآن في منشأة قاسم بالمنوفية 

كرمت جمعية أهل الخير الخيرية بمنشأة قاسم في المنوفية، عددا من حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية، بحضور الشيخ فاروق ضيف قارئ الإذاعة والتلفزيون، وأكمل عشيش وأحمد الشيخ من الشخصيات السياسية في مركز تلا، والمئات من أهالي القرية.

تكريم حفظة القرآن

وقال الدكتور محمد شطا أحد المشاركين، أنه جرى تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم بعد نجاحهم في الاختبارات التي نظمتها الجمعية، وسط حالة من الفرح والسرور بين جميع الحاضرين خصوصا أولياء أمور الحافظين لكتاب الله للحرص على مشاهدتهم أثناء التكريم.

جوائز المسابقة

وتابع «شطا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جوائز المسابقة تمثلت في مصحف ودرع يحمل اسم حفظة القرآن الكريم، حيث تقام تلك المسابقة كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان، لكي يتم تشجيع الأطفال والطلاب على استكمال حفظ كتاب الله، والهدف هو زيادة عدد المتسابقين العام المقبل لتكريم الجميع.