محافظ القليوبية يكرم 3500 طالب من حفظة القرآن الكريم في شبرا الخيمة

كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس، حفظة القرآن الكريم بمركز شباب بيجام بحي غرب شبرا الخيمة، ضمن مسابقة حفظ كتاب الله التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة، إذ شارك فيها أكثر من 4500 متسابق.

وأُجريت التصفيات النهائية وفاز فيها 3500 طالب وطالبة، وفاز 150 من حفظة القرآن الكريم كاملًا، بينما فاز 80 متسابقًا من حفظة نصف القرآن، و330 طالبًا في مستوى ربع القرآن، و1200 متسابق ومتسابقة بمستوى جزء عام، كما جرى تكريم 5 من ذوي الهمم الحافظين لكتاب الله و5 من الأسر.

وتسلم الفائزون الجوائزوتنوعت ما بين أجهزة كهربائية وشهادات تقدير وجوائز مالية التي أدخلت البهجة والفرحة على قلوب المتسابقين.

وأقيمت المسابقة الكبرى تحت رعاية وبحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.

تكريم الطلاب من حفظة كتاب الله

ورحب محافظ القليوبية بالحضور مهنئا إياهم بشهر رمضان المبارك، معربا عن سعادته بمشاركته في تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي.

كما قدم المحافظ الشكر لكل من بذل الجهد في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرآن الكريم من قيم ومناهج.

التشجيع على حفظ القرآن الكريم

وأكد دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعاً من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة وأيضًا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الإلقاء.