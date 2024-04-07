دعاء وداع رمضان.. «اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا»

أيام قليلة وينقضي شهر رمضان المبارك 2024، وقد اعتاد الناس على ترديد دعاء وداع رمضان، أملاً في أن يمُنّ الله عليهم بالحياة وبلوغ رمضان من العام المقبل، ليتمكنوا من الصيام والقيام والتقرب من الله في هذا الشهر الفضيل، ليغفر ذنوبهم ويجعلهم ممن كتب لهم أن يكونوا عتقاء من النار.

دعاء وداع رمضان

وحول صيغة دعاء وداع رمضان، فأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه ثبت في السنة المطهرة كيف ودع النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، حيث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي: «يَا جَابِرُ، هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَدِّعْهُ وَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَّاهُ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي‏ مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِي مَحْرُوماً . فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ظَفِرَ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ إِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ».

ومن صيغ دعاء وداع رمضان أيضاً: «اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فأجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالآجر».

«اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين، اللهم إني أستودعك رمضان، فاجمعني بمن أحببتهم فيك وأحبنني فيك وجميع المسلمين، نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء، وطهارة النفس، وصدق النية، وصفاء الباطن والظاهر، ونور الختام لشهر الصيام يا الله، الحمد لله على التمام، الحمد لله على عظيم المن والإنعام، اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال».

صيغ مختلفة لدعاء وداع رمضان

«اللهُمَّ إنها أيامًا تمضي بسرعة فاجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، اللهُمَّ اجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشّرتهم بجنتك وحققت لنا كل ما نتمناه يالله، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالآجر، اللهم لا تدع لي أمرًا إلا ويسرته ولا حلماً إلا وحققته ولا أمنية إلا وأسعدتني بالعيش في جمال واقعها ولا دعاء إلا وأثلجت قلبي بقبوله».

«يا الله أتمنى ألا ينتهي شهر رمضان إلا وقلبي مُطمئن، وعقلي هادئ، وأفكاري مرتبة، وخُططي واضحة ولدي طاقة جديدة لمواصلة السعي، أتمنى أن تعمر هذه الأجواء الخراب الذي بداخلنا وأن تملئ حياتنا بالسعادة والفرح وعسى أن نجد أمنياتنا في هذا الشهر وأن نخرج منه بنفوس راضية وقلوب مجبورة آمين».

«يارب أعِدهُ علينا أعواماً مديدة وتقبل فيه صيامنَا وقيامنَا وصالح أعمالنا، اللهُم اختم لنا رمضان بالعفو والمغفرة والعتقِ من النار واجعلنَا مِن الفائزينَ بِرَضوانِك، استودِعُ الله أياماً انصرَفت من هذا الشهر، اللهُم لا تُخيب سعينا».

صيغ لدعاء وداع رمضان

«يارب قبل وداع ومغادرة شهر رمضان عافي كل مريض وارحم كل ميّت واشرح صدورنا ويسر أُمورنا واجعل هذه الأيام فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء، اللهم اجعلني من الذين تُدَبَّر فرحتهم في السماء، وأمانيهم أوشكت أن تكون، اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات، اللهم أَخرجني من حَولي إلى حَولك ومن تدبيري إلى تدبيرك ومن ضعفي إلى قوتك».

«اللهمَّ إنا عبدناك كما آمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ليس لنا سواك رب نرجوه، يا عفو اعف عنا، وارحمنا، واعد علينا رمضان أعوام مديدة، ودهورا عديدة الحمدلله على الكمال».