طريقة عمل الترمس الملون.. «وصفة العيد لأسرتك»

الترمس من الأطباق الرئيسية التي تتوسط السفرة لتقديمها في عيد الفطر المبارك، فهو من المسليات اللذيذة المفضلة لدى الكثيرين، ويتناولونها بين الوجبات أو يأكلونها مع المكسرات والحلوى في المنزل، وهناك طريقة تحب الأمهات تقديمها لأسرتها وأطفالها، وهي طريقة عمل الترمس الملون، ونقدمها لكم في خطوات.

طريقة عمل الترمس الملون

على خُطى الشيف سالي، نقدمه لكم بالطريقة التالية:

المقادير:

ترمس سريع.

ماء.

ملح.

شراء كركدية أو كمون وألوان طعام صحية من العطار.

طريقة التحضير:

ضعي الترمس في وعاء متوسط وعليه الماء.

ضيفي له الملح واتركي الوعاء يغلي لمدة ساعة.

اتركي الوعاء يبرد.

تصفيته وإضافة ماء مرة ثانية.

اغلي الترمس لمدة ساعة وضيفي اللون حتى يُصبح طريا.

قدمي الترمس مع الكمون والملح والليمون.

طريقة أخرى لعمل الترمس

المقادير:

كيلو ترمس.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كمون.

عصير ليمون.

شطة.

ألوان غذائية أحمر أزرق أخضر.

الخطوات:

اغسلي الترمس وانقعي من بالليل إلى الصباح.

غيري المياه واغسلي في مياه ساخنة.

ارفعي على النار واتركي حتى ينضج.

قسمي الترمس على أربع أجزاء وضعي اللون الأصفر والألوان على باقي الأجزاء.

قلبي جيدًا لحتى يظهر اللون.

رشي الليمون والكمون وقدمي في طبق.

طريقة الترمس الملون

المقادير

نصف كيلو ترمس

ملح

ليمون

خل

توابل من الكمون والبابريكا والشطة.

ألوان جيل من العطار أو أماكن بيع مستلزمات الحلويات.

طريقة عمل الترمس الملون زي المحلات

المقادير:

انقعي الترمس قبل التسوية لمدة 6 ساعات.

اسلقي الترمس حتى ينضج جيدًا.

ابدئي بتوزيعه على أطباق وضيفي الملح ومعلقه من الخل.

ضيفي معلقه من ألوان الجيل.

ضيفي مياه ساخنة عليه واتركي لمدة ساعة حتى تلوينه به.

طريقة تحضير الترمس الملون

ترمس حلو.

ملعقة ملح.

وعاء متوسط الحجم.

طريقة التحضير

انقعي الترمس في الماء لمدة يوم كامل.

غيري الماء كل ساعتين.

صفي الترمس جيدًا وضعيه في وعاء به ماء.

اتركيه يغلي على النار.

ضعي اللون باستمرار حتى تنضج المكونات.

قدمي الترمس في طبق التقديم، ورشي فوقه الملح حسب الرغبة.

هل هناك أضرار من مكسبات اللون

هناك ألوان من مستخلصات نباتية وزيوت عطرية وليس لها ضرر على الصحة، هو ما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ عبر أن مكسبات الطعم والرائحة الطبيعية لا ضرر فيها، بشرط ألا تكون من مصدر مجهول، فهناك مصادر بشكل أصلي للألوان من الفلفل الأسود والكمون والبهارات والكركدية وغيرها.