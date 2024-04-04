أسرع طريقة لتحضير الترمس للعيد.. مش هتشتريه من بره تاني

الترمس من أكثر الأطباق الجانبية التي يعشقها المصريون ويرتبط تناوله بالأعياد والمناسبات السعيدة، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك حيث بدأت تحضيرات التسالي والمقرمشات، نقدم لكل ربة منزل أسرع طريقة لعمل الترمس في المنزل الذي يعد من أكثر المسليات المفضلة لدى الأسر المصرية، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة cbc سفرة.

إليك خطوات عمل الترمس في المنزل

المكونات

ترمس حلو

ماء

كمون

ملح

الخطوة الأولى: لتحضير الترمس بخطوات بسيطة قومي بوضع كمية الترمس في إناء متوسط، وضيفي إليه الماء ونصف كمية الملح واتركيه يغلي لمدة ساعة.

- الخطوة الثانية: اتركي الترمس يبرد وقومي بتصفّيته وضيفي الماء عليه مرة ثانية، وأغلي الترمس من جديد لمدة ساعة إلى أن يُصبح طري، وقدمية مع القليل من الكمون، والملح، وقطع الليمون.

طريقة أخرى لعمل الترمس

نصف كيلو ترمس

قشر ليمون

ملح وكمون وشطة

عصير ليمون

طريقة التحضير:-

الخطوة الأولى: انقعي الترمس في ماء لمدة ساعتين بعد أن تقومي بغسلها بشكل جيد.

الخطوة الثانية: ضعي الترمس في إناء على النار مضاف إليه رشة سكر ويترك لمدة 15 دقيقة، وبعد التسوية ضعي الملح والشطة والكمون وعصير ليمون وقشر ليمون وتذاب في الماء.