أشهر أكلات عيد الفطر وطريقة التحضير المثالية في خطوات

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يبدأ الناس في التحضير للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة عبر تجهيز أشهى الأطعمة التقليدية التي تميز هذه الفترة، أو التي لم يستطيعوا تناولها خلال شهر رمضان، نظرًا لما تسببه من عطش خلال ساعات الصيام.

وفي هذا الصدد نوضح أشهر أكلات عيد الفطر، التي تمثل تراثًا فريدًا لمصر، وطريقة إعداد كلًا منها، للاستمتاع بألذ نكهة لها.

أشهر أكلات عيد الفطر

- الكشري

يشتاق المصريون لوجبة الكشري الشهية، بعد حرمانهم منها لمدة ثلاثين يومًا، ما يجعلها وجبة مميزة لهم خلال أيام العيد، ووفقًا لطريقة الشيف هبة أبو الخير، نوضح خطوات إعداد الكشري.

طريقة عمل الكشري

المكونات

نصف كيلو من المكرونة الإسباجتي.

نصف كيلو من المكرونة الصغيرة.

نصف كيلو من الأرز.

ربع كيلو من العدس بجبة.

ربع كيلو من الشعرية.

كيلو من الطماطم.

عدد 2 بصلة كبيرة.

زيت.

ثوم.

ملح.

كمون.

شطة.

خطوات التحضير

يسلق العدس في إناء مع القليل من الماء والملح والكمون بعد تشويحه لبعض الوقت بكمية بسيطة من الزيت، ومن ثم تسلق أنواع المعكرونة سويًا، وبعد ذلك يحضر الأرز بالطريقة التقليدية، أما عن الصلصة، فيتم تشويح الثوم المفروم بالقليل من الزيت، ويضاف إليه عصير الطماطم، مع الملح والشطة والكمون حسب الرغبة، ويترك على النار لحين الوصول للقوام الكثيف.

أما لتحضير الدقة، يوضع الثوم المفروم مع الملح والكمون مع قليل من الزيت على نار هادئة، ومن ثم يصب عليها الماء المغلي، بينما لتجهيز الشطة، يؤخذ جزء من الصلصة ويوضع عليه كمية كبيرة من الشطة.

- الفتة

تمثل الفتة الوجبة الرسمية لغداء اليوم الأول من العيد لدى معظم البيوت المصرية، وتتميز بمزيجها الشهي بين الأرز والصلصة واللحم والخبز.

طريقة عمل الفتة

المكونات

خبز محمص.

لحم مسلوق.

أرز مطهو بالطريقة التقليدية.

صلصة مجهزة بالثوم والخل.

خطوات التحضير

توضع طبقة من الخبز المقرمش، مع القليل من الشوربة، ومن ثم تضاف طبقة متوسطة السمك من الأرز، ويعلوها طبقة من الصلصة، ويوزع فوقها قطع اللحم.

الرنجة والفسيخ

يستعد المصريون لأيام العيد بأسماك الرنجة والفسيخ، التي تمثل لهم فرحة العيد، ما يجعلها جزء هام لمراسم الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

طريقة عمل الرنجة والفسيخ

أسماك الرنجة أو الفسيخ.

ليمون.

شطة.

زيت.

خطوات التحضير

تنظف الرنجة والفسيخ جيدًا من القشور والأمعاء الداخلية، ومن ثم يضاف إليها الليمون والشطة، أو تقلى في القليل من الزيت حسب الرغبة.

الترمس

لا يخلو بيت مصري من أطباق الترمس في أيام العيد؛ إذ تعد عادة تراثية متوارثة منذ القدم.

طريقة عمل الترمس

المكونات

كيلو ترمس.

ماء.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

خطوات التحضير

يغسل الترمس ويضاف إلى إناء عميق مع كمية كبيرة من الماء، حتى يتم غمره بداخلها، ومن ثم يضاف مقدار السكر، ويترك على نار هادئة لمدة ساعة، وبعد ذلك يصفى ويملئ بماء بارد ويضاف له الملح حسب الرغبة، ويحفظ بالثلاجة.

الكحك

قد يختلف المصريون في ضرورة تواجد أصناف مخبوزات العيد المتنوعة من عدمه، ولكن يجتمعوا على حب الكحك وضرورة بدأ العيد بمذاقه الشهي.

طريقة عمل الكحك

المكونات

كيلو دقيق.

نصف كيلو من السمن.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من الحليب.

معلقة كبيرة من رائحة الكحك.

خطوات التحضير

تخلط المكونات الجافة ومن ثم تضاف إليها المكونات السائلة، وتترك لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة، وبعد ذلك يتم تشكيل الكحك حسب الرغبة، ويدخل إلى فرن مسخن مسبقًا بدرجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.