أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق اليوم.. «اعرف الكيلو بكم؟»

تشهد أسواق الأسماك المملحة، نشاطًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين مع اقتراب عيد الفطر المبارك، إذ اعتاد المصريون على تناول الفسيخ والرنجة وغيرها بعد انتهاء شهر رمضان وخلال عيد الفطر الذي يفصلنا عن حلوله أقل من 48 ساعة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق المصرية، قبل حلول عيد الفطر المبارك.

أسعار الفسيخ اليوم

سجل سعر كيلو الفسيخ البوري في الأسواق اليوم الأحد، نحو 380 جنيهًا، فيما بلغ سعر الفسيخ المخلي المعبأ نحو 420 جنيهًا برطمان وزن 600 جرام، وجاء سعر الفسيخ المخلي، برطمان وزن 350 جرامًا نحو 230 جنيهًا.

أسعار الرنجة اليوم

ويتراوح سعر كيلو الرنجة الهولندي ما بين 160 جنيهًا و200 جنيه، وبلغ سعر الرنجة المخلية نحو 130 جنيهًا، برطمان وزن 300 جرام، وسجل سعر الرنجة المدخنة نحو 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار البطارخ

وسجل سعر كيلو البطارخ ما بين 180 جنيهًا و215 جنيهًا.