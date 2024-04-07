أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف عن أفضل دعاء لدخول الجنة «فيديو»

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول: «بدعي كتير إن ربنا يدخلني الجنة، ونفسي أعيش فيها، فإيه الأفضل أدعى الله إنه يغفر لي ولا أدعي بدخول الجنة؟».

لا حرج في دعائنا بدخول الجنة

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على قناة «الناس»: «مفيش مشكلة ندعي ربنا بدخول الجنة، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سألتوا الله فاسألوه الفردوس الأعلى».

الجنة نطلبها بالمغفرة ورضا الله

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «دخول الجنة لن يكون إلا بمغفرة الله ورضا الله عن العبد، كمان الله سيفرحك في الآخرة بالجنة ويبقى كده ربنا هيتوب عليك وهيغفر لك في الدنيا».