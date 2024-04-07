إعلان الطوارئ بـ«صرف صحي الإسكندرية» استعدادا لسقوط أمطار غزيرة

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من مساء اليوم الأحد استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الإسكندرية صباح الغد.

وأوضح نافع، في بيان اليوم، أنه بناء على رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية فيتم العمل بـ5 إجراءات كالتالي:

إجراءات الطوارئ في الإسكندرية لمواجهة الأمطار

- ترفع درجة الاستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة.

- تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة.

- متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات.

رقم الطوارئ في الإسكندرية

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، فضلا عن تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى تزامنا مع طقس الإسكندرية المضطرب.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.