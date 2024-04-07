سفير كوريا الجنوبية يكشف تفاصيل التعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي 

قال سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر كيم يونجهيون، إن كوريا باعتبارها قوة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتعاون مع مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مشاريع التعاون التي تنفذها الوكالة الكورية للتعاون الدولي للتحول الرقمي للخدمات الحكومية.

إنشاء منصات رقمية في مجالات المشتريات

وأوضح «يونجهيون»، في بيان أصدرته السفارة الكورية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية في مصر على إنشاء منصات رقمية في مجالات المشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية والتفتيش الجمركي على أساس المخاطر، لافتا إلى أنه ناقش عدة مشروعات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

إقامة مركز التعاون الحكومي الرقمي بين كوريا ومصر

وأضاف أن هناك العديد من مشاريع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قيد التنفيذ، بما في ذلك إنشاء مركز التعاون الحكومي الرقمي بين كوريا ومصر، الذي سيتم من خلاله إرسال خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوريين إلى مصر؛ لإجراء المزيد من التعاون الوثيق لمساعدة التحول الرقمي في مصر.

وأشار السفير الكوري، إلى أن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمي، يعد أحد مجالات التعاون ذات الأولوية المشتركة بين البلدين، مؤكدة على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز فرص العمل بين البلدين.