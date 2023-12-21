سفير كوريا الجنوبية يزور كنيسة مار جرجس والدير الأحمر في سوهاج

أجرى السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، زيارة لكنيسة مار جرجس بميدان الثقافة ودير الأنبا بيجول المعروف بـ«الدير الأحمر» في سوهاج، خلال زيارته للمحافظة، والتقى الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، وأعرب عن سعادته بالتعرف على الأماكن الدينية والأثرية العريقة بسوهاج.

عرض لمناهضة العنف ضد المراءة

كما تفقد السفير أعمال مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية الممول من الجانب الكوري، بمدرسة جيل المستقبل بمدينة سوهاج الجديدة، وشاهد عرضًا مسرحيًا لمناهضة العنف ضد المرأة، قدمه طلاب المدرسة، وأبدى السفير إعجابه بمواهب الطلاب، والعرض المسرحي.

زيارة الدير البحري بسوهاج

كما تفقد السفير «هيون» والوفد المرافق له الدير الأحمر، والذي يعد من أهم الأديرة الأثرية في مصر، ويقع الدير غرب سوهاج، حيث يرجع بناؤه إلى القرن الرابع الميلادي، وسمي بالدير الأحمر لبنائه بالطوب الأحمر.