آخر يوم في صلاة التراويح 2024 هل تكون اليوم؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر بهذا الموعد

آخر يوم في صلاة التراويح 2024 هل تكون اليوم؟ سؤال مطروح يبحث عنه الكثير من المسلمين، وهو الأمر الذي تحسمه دار الإفتاء المصرية، عقب استطلاع رؤية هلال الشهر العربي لتحديد غزة الشهر التالي، موضحة أنه يُستحب الجلوس في التراويح بين صلاة كل أربع ركعات بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، وهذا هو المتوارث عن السلف كما صلى أُبَي بن كعب بالصحابة رضي الله عنهم ورُوي عن أبي حنيفة.

آخر يوم في صلاة التراويح 2024

وعن آخر يوم في صلاة التراويح 2024 هل تكون اليوم، تحدده دار الإفتاء المصرية، رسميا غداً الاثنين الموافق 8 أبريل، عقب استطلاع رؤية هلال شهر شوال في التاسع والعشرين من رمضان، كما جرت العادة من كل شهر عربي.

متى آخر يوم في صلاة التراويح 2024؟

وبحسب الإفتاء المصرية، على المسلم أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء اعتبارا من الليلة الأولى لشهر رمضان، وهي الليلة التي تثبت فيها رؤية الهلال، يُكمل المسلمون عدة شعبان 30 يوماً، متابعة: ومثل هذا نهاية شهر رمضان، فإنه لا تُصلَّى التراويح إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية هلال العيد أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوماً.

موعد آخر يوم في صلاة التراويح 2024

وفي سياق الحديث عن آخر يوم في صلاة التراويح 2024، أكدت الإفتاء إنه يتبين أن صلاة التراويح لا تتعلق بصيام نهار رمضان، إنما بدخول الشهر من الليل ابتداءً، وبآخر يوم من رمضان انتهاءً، لافة إلى أن صلاة التراويح سنة نبوية في أصلها عمرية في هيئتها، سنّها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في شهر رمضان المعظَّم؛ فقال: «شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ» رواه ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه.