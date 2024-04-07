طريقة عمل كريم كراميل بالفرن.. وصفات سهلة وسريعة (فيديو)

يعتبر الكريم كراميل من الحلوى اللذيذة وسريعة التحضير، يحبها الكبار ويعشقها الصغار، كما أنها من الحلويات الخفيفة التي لا تسبب أضرارا كثيرة على الجسم، لكن بعض السيدات لا يعرفن طريقة عمل كريم كراميل بالفرن، رغم سهولة التحضسير وسرعة الوصفات والمقادير المظبوطة.

تستعرض «الوطن»، طريقة عمل كريم كراميل بالفرن، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، خلال ظهورها على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي كالتالي:

مكونات عمل كريم كراميل بالفرن

كوبان ماء

كوبان حليب بودر

علبة حليب مركز

5 بيضات

كوب سكر للحرق.

ملعقة صغيرة فانيلا

نصف كوب سكر

طريقة عمل كريم كراميل بالفرن.. التحضير

- حمصي السكر قليلا على النار.

- اخلطي المكونات في خلاط كهربائي.

- يصب الخليط على السكر في نفس الصينية.

- ضعي الصينية في حمام مائي لمدة 10 دقائق.

- أدخلي الصينية الفرن على نار عالية لمدة 25 دقيقة.

- أخرجي الصينية وصبيي الكريم كرميل في الكاسات.

- ضعي الكريم كراميل في الثلاجة لتبرد جيدا.

طريقة عمل كريم كراميل في البيت

ويمكن اتباع طريقة عمل كريم كراميل في البيت بخطوات بسيطة، وهي:

- احضري 3 كوب حليب سائل

- جهزي 6 بيضات

- احضري 6 ملاعق كبيرة سكر

- كوب ونصف سكر للكراميل.

- ربع ملعقة صغيره فانيلا

طريقة تحضير كريم كراميل في البيت

- أذيبي السكر مع الحليب.

- اخلطي الفانيليا والبيض مع السكر والحليب.

- ضعي خليط الحليب في صينية.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

- قومي بصبها في قوالب ثم ضعيها في الثلاجة لتبرد.

طريقة عمل كريم كراميل بالفرن بالحليب السائل

كما يمكنك اتباع طريقة عمل كريم كراميل بالفرن بالحليب السائل، بخطوات سهلة وسريعة لألذ حلوى وهي كالتالي:

- احضري الكريم كراميل.

- 4 أكواب من الحليب.

طريقة تحضير كريم كراميل بالفرن بالحليب السائل

قومي بتفريغ صوص الكراميل

- أفرغي صوص الكراميل في قوالب صغيرة.

- سخني الحليب في قدر متوسط على نار متوسطة.

- أضيفي الكريم كراميل وحركيه جيدا حتى الغليان.

- اسكبي الكريم كراميل في قوالب.

- ضعي القوالب في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.