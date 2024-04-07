أمين الفتوى: دخول الجنة لن يكون إلا بمغفرة الله ورضاه على عبده

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول: «بدعي كتير إن ربنا يدخلني الجنة، ونفسها تعيش في الجنة، فإيه الأفضل أدعي الله إنه يغفر لي ولا أدعي بدخول الجنة؟».

الدعاء بدخول الجنة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «مفيش مشكلة ندعي ربنا بدخول الجنة، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلمك قال لو سألتوا الله فاسألوه الفردوس الأعلى».

دخول الجنة لن يكون إلا بمغفرة الله ورضا الله عن العبد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «دخول الجنة لن يكون إلا بمغفرة الله ورضا الله عن العبد، كمان الله سيفرحك بالآخرة بالجنة ويبقى كده ربنا هيتوب عليك وهيغفر لك في الدنيا».