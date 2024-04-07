جمارك مطار سفنكس تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أحبط رجال الجمارك بمطار سفنكس برئاسة حسام الدين أبو الفضل شقوير القائم بأعمال مدير إدارة الجمرك، محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة بالمخالفة، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران ويز اير القادمة من ميلانو اشتبهت نهى مصطفى رئيس القسم المعينة على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

37 شريطا لعقاقير مخدرة

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة آدم عبد العزيز ومحمد جمعة تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وكلفت نورا السيد عبد الحميد رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمطار سفنكس، أحمد عبد الغني الإطفيحي بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 37 شريطا لعقاقير مدرجة بجداول عبارة عن 16 شريطا لعقار بريجابالين 500 مل بها 224 كبسولة، 4 شرائط لنفس العقار المخدر بها 56 كبسولة، 17 شريطا لعقار أوكسي كونتين المخدر بها 161 قرصا، شارك في الضبط كل من كريم جمال عبد العزيز مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي.

تحرير محضر ضبط جمركي

قرر الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركي.