روسيا تعلن تدمير 15 مسيرة أوكرانية فوق مناطق حدودية كتب: شريف سليمان 05:28 م | الأحد 07 أبريل 2024 تدمير طائرات مسيرة أعلنت روسيا تدمير 15 مسيرة أوكرانية فوق مناطق حدودية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: روسيا تعلن تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية الإمارات تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي تدمير طائرات مسيرة في محيط قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا القاهرة الإخبارية: الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة فوديان شرق أوكرانيا «الناتو» يستبعد إرسال وحدات قتالية إلى أوكرانيا أوكرانيا تستعين بالذكاء الاصطناعي في حربها ضد روسيا (فيديو) تدمير طائرات مسيرة أوكرانيا روسيا بقلم شريف سليمان