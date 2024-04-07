رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

روسيا تعلن تدمير 15 مسيرة أوكرانية فوق مناطق حدودية

كتب:

شريف سليمان
05:28 م | الأحد 07 أبريل 2024
تدمير طائرات مسيرة

تدمير طائرات مسيرة

أعلنت روسيا تدمير 15 مسيرة أوكرانية فوق مناطق حدودية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

اقرأ المزيد:

روسيا تعلن تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية

الإمارات تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

تدمير طائرات مسيرة في محيط قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا

القاهرة الإخبارية: الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة فوديان شرق أوكرانيا

«الناتو» يستبعد إرسال وحدات قتالية إلى أوكرانيا

أوكرانيا تستعين بالذكاء الاصطناعي في حربها ضد روسيا (فيديو)
بقلم شريف سليمان