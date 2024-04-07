أسعار الأرز الشعير اليوم.. اعرف الكيلو بكام

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أن أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 7-4-2024 في الأسواق شهدت استقرار كبيرا، وسجل سعر كيلو الأرز ذا الحبة العريضة 18 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الأرز الحبة الرفيعة ما قميته 17 جنيها للكيلو.

وأكد «شحاتة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز عريض الحبة نحو 18 ألفا و900 جنيه، فيما شهدت أسعار الأرز الشعير، اليوم، استقرارا كبيرا خلال الفترة المقبلة، ذلك مع وجود احتمالية لتراجعها نتيجة توفير كميات كبيرة للحبوب.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

- وصل سعر طن الشعير ذا الحبة الرفيعة لـ17 ألف جنيه للطن.

- سجل سعر طن الأرز الشعير ذا الحبة العريضة 18 ألف و900 جنيه للطن.

- فيما سجل سعر كيلو سعر الأرز البسمتي 19 جنيها.

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم

- وسجل كيلو الأرز الشعير الرفيع للحبة 17 جنيها.

- أما الأرز الشعير عريض الحبة فقد بلغ سعر الكيلو الواحد منه 18 جنيها.

سبب تراجع سعر الأرز في الأسواق

فيما وأكد «شحاتة» أن أسباب تراجع أسعار الأرز اليوم يعد زيادة للمعروض من الحبوب مع استمرار لموسم حصاده، هذا ومن المتوقع أَّن يستفيد المستهلك النهائي بهذا التراجع حال استمراره، وقد تتأثر أسعار الأرز بعوامل متعددة، بما فيها العرض والطلب والسياسات الحكومية.