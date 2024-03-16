سعر الأرز الشعير اليوم السبت 16-3-2024.. الشعبة توضح

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الشعير اليوم تشهد حالة من الاستقرار في الأسعار في الأسواق، ولاسيما مع انتهاء وقت الذروة لشراء الأرز خلال شهر رمضان وكذا في ظل توافر المعروض من الأرز في الأسواق.

سعر الأرز الشعير

وأضاف شحاتة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 17 ألف إلى 17.500 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز الشعير العريض ما بين 18 إلى 18.500 جنيه، مع استقرار متوقع للأسعار خلال الفترة المقبلة وزيادة المعروض في الأسواق.

سعر الأرز الأبيض

وأوضح شحاتة أن سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يتراوح بين 26 و27 ألف جنيه، بينما يسجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين 29 إلى 30 ألف جنيه في الأسواق، مؤكدا استمرار استقرار أسعار الأرز في ظل طرح الدولة المصرية عدة منافذ لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تتماشى مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف الحالية.