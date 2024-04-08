يناقش مسلسل بقينا اتنين العديد من المشكلات الأسرية وأهمها الخلافات التي تحدث بين الزوجين بعد مرور سنوات على زواجهما، ما يؤدي إلى توتر العلاقة بينهما، ولذا نوضح لكم مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 14.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 14

تأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 14، كالتالي:

- العرض الأول للحلقة 14 في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- تأتي الإعادة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين

وخلال عرض الحلقات الماضية من مسلسل بقينا اتنين، حاول أدهم «شريف منير» إقناع طليقته ياسمين «رانيا يوسف» بالموافقة على خطبة ريم من سيف، لكنها أعلنت أن سيف ليس من نفس المستوى المادي لريم، وأنها تريد لها زوجا أفضل.

ورفض أدهم النظرة المتعالية من ياسمين، وذكرها أنه كان أيضا شخصا بسيطا عندما تقدم لخطبتها من أبيها ولكنه نجح باجتهاده في عمل شركة إعلانات حققت له النجاح، وأن سيف شاب طموح وسيحقق نجاحا كبيرا أيضا.