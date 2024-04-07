مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. شريف منير يعيش صراعا عاطفيا

صراع عاطفي أصبح يعيشه أدهم «شريف منير» وذلك بسبب طليقته ياسمين «رانيا يوسف»، إذ بدأ يشعر بالحنين للعودة إليها وأنه ما زال يحبها، رغم وجود «ندى» في حياته الآن، وذلك في أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.

استيقاظ مشاعر شريف منير

وتعود حالة الحنين التي يشعر بها «أدهم» إلى ظهوره مع «ياسمين» في برنامج المذيع يحيى «محمد نشأت»، إذ كشفا ذكرياتهما وقصة حبهما التي بدأت منذ 25 عامًا، وكانت السبب في استيقاظ مشاعره من جديد تجاه ياسمين.

شريف منير يعيش صراعا عاطفيا بسبب رانيا يوسف

ومع حالة الاضطراب التي يمر بها «أدهم»، قرر مصارحة صديقته الجديدة «ندى» ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين، ويخبرها أنه مشوش عاطفيًا ولا يعرف حقيقة ما يمر به حاليًا.

وعندما يجلس «أدهم» مع صديقه المقرب يحيى «إدوارد»، يبلغه أنه ما زال يكن المشاعر لزوجته «ياسمين» ويريد العودة إليها وهو ما ستسفر عنه الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.