هل يجوز إخراج زكاة المال على الوالدين؟.. «الإفتاء» توضح حالة وحيدة

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز الزكاة على الوالدين إن كانا فقراء أو في حالة اجتماعية سيئة، خاصة أن البعض قد يرى أنه يمكن أن يقدم زكاته للمقربين منه، وبالأخص إن كانوا والديه، وهو ما تحسمه دار الإفتاء.

هل يجوز الزكاة على الوالدين؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز الزكاة على الوالدين، إن الإمام ابن المنذر قال إنه لا يجوز لصاحب المال أن يدفع المال إلى أن تجب نفقته عليه، موضحًا أن نفقة الوالدين واجبة على الابن، وبالتالي لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال.

زكاة المال

وأضاف «عثمان» عبر برنامج فتاوى الناس المذاع على شاشة قناة «الناس»، في حديثه عن هل يجوز الزكاة على الوالدين، أنه إذا أعطى الابن والديه من زكاة المال، كأنما أسقط النفقة الواجبة عن نفسه، ويكون نفع الزكاة يرجع عليه نفسه كأنما دفع الزكاة إلى نفسه.

وتابع، أن ذلك اتفق عليه جماهير العلم، ونقل الإمام ابن المنذر الإجماع على ذلك، إلا أن بعض الحنابلة ذكروا أن الإمام ابن حنبل أجاز الزكاة على الوالدين في حالة كان الذي يعطي عاجز عن النفقة على أبيه وأمه، فبدلا من أن يعطي الزكاة للغريب فالوالدين أولى.