طريقة عمل السجق البلدي زي المحلات.. وصفة سهلة ومذاق شهي

السجق البلدي هو أحد الأكلات الشعبية المُفضلة للكثيرين، لما يتميز به من مذاق شهي ومميز، ولأن الكبار والأطفال يحبون تناوله من المطاعم، وبدأت ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل السجق البلدى في المنزل لضمان جودته ونظافته لأفراد أسرتها؛ لأن الطعام خارج المنزل يسبب الكثير من المشاكل الصحية.

نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل السجق البلدى بخطوات سهلة في المنزل وفي وقت لا يتعدى الـ 30 دقيقة للشيف فاطمة أبو حاتي، كالتالي:

مقادير عمل السجق البلدي

1 كيلوجرام من السجق البلدي.

4 حبات طماطم كبيرة.

1/4 كيلوجرام من الفلفل.

4 حبات من البصل.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الاسود.

1/4 ملعقة صغيرة من البهارات.

رشة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من دبس الرمان (اختياري).

طريقة عمل السجق البلدي

قطعي الطماطم والفلفل على شكل مكعبات و قطعي البصل على شكل جوانح.

ضعي الزيت في إناء على النار حتى يسخن ثم ضعي الثوم المفروم وشوحيه لمدة دقيقة مع التقليب المستمر.

ضعي السجق على الثوم وشوحيهم جيدا حتى يتغير لون السجق ثم ضعي شرائح البصل وقلبيه مع المكونات حتى يذبل.

ضعي الطماطم والفلفل على السجق والكاتشب والملح والفلفل الأسود والبهارات ورشة السكر وقلبيهم جيدا.

غطي الإناء واتركي السجق البلدي على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى ينضج.

ضعي ملعقة دبس الرمان على السجق وقلبيه ثم ارفعيه من على النار وقدميه.

طريقة عمل طاسة السجق البلدي بالجبنة

تقدم الشيف نادية السيد طريقة عمل السجق البلدي بطاسة تتناسب مع العشاء أو مع وجبة السحور في رمضان كالتالي:

مقادير طاسة السجق البلدي

ربع كيلو سجق بلدي مقطع.

بصل مفروم خشن.

شرائح فلفل رومي.

شرائح طماطم.

3 بيضات.

ملعقة زبدة.

ملح وفلفل أسود.

جبنة رومي مبشورة.

وصفة السجق البلدي للشيف نادية السيد