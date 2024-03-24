بسكوت الزبدة المقرمش الناعم بخطوات بسيطة وتكاليف قليلة

مع بداية ليلة النصف من رمضان تبدأ ربات البيوت في استعدادات العيد وتحديدا حلوى العيد من الكعك والغريبة، وأول ما تفكر فيه السيدات هو البسكوت، باعتباره المحبب لدى الأطفال والكبار، ولا يوجد أسهل من طريقة تحضير بسكوت الزبدة المقرمش الناعم بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية، وهو ما نستعرضه في السطور التالية على خطى الشيف نادية السيد.

المقادير:

2 كوب من دقيق الخبز الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب من الزبد الطري.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

عدد واحد بيضة.

فانيليا سائلة.

طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم

- لعمل بسكوت الزبدة الناعم في البداية ضعي الدقيق والملح في وعاء ويقلب جيدا.

- في الخطوة التالية قومي بخفق الزبد الطرية مع السكر الناعم عن طريق استخدام مضرب البيض الكهربائي أو الخلاط على سرعة متوسطة، حتى يصبح القوام كريمي فاتح اللون.

- ضيفي البيضة، وقومي بتشغيل المضرب مرة أخرى على سرعة متوسطة أيضا حتى نحصل على قوام ناعم.

- نضيف الفانيليا إلى خليط السكر والزبد والبيض، ونستمر في الخفق.

- ضيفي الخليط السابق إلى الدقيق، ونقوم بالعجن حتى نحصل على القوام المطلوب.

- يترك العجين يرتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق، مع مراعاة تغطيته بالنايلون.

- اقطعي البسكويت باستخدام الماكينة المخصصة له، ونضعه في صينية مفروش بها ورق الزبدة.

- جهزي الفرن على درجة حرارة مناسبة للتسوية، ونضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونها ذهبي.

نصائح للحصول على بسكويت مقرمش ناعم

للحصول على نتائج أفضل عن تحضير بسكويت الزبدة المقرمش الناعم، عليكي اتباع النصائح السرية التالية:

- احرصي على أن تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

- تجنبي المبالغة الزائدة في العجن، لأن ذلك سيجعل البسكويت ناشفًا.

- تشكيل البسكويت بسمك مناسب، حيث يجب أن يكون سمك البسكويت مناسب لضمان النضج بشكل كامل دون أن يتعرض للاحتراق.

- يجب ترك البسكويت يبرد تماما على رف سلك قبل التقديم، وذلك للحفاظ على قوامه المقرمش.