شيخ الأزهر يوضح معنى «ذو الجلال والإكرام»

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، أن «ذو الجلال والإكرام» اسم من أسماء الله الحسنى، ويجمع بين صفات الجلال والجمال، موضحَا أن الاسم الكريم له إيحاءات ودلالات عميقة بما تتضمنه صفات الجلال والجمال.

صفات الجلال توجب في المؤمن الخوف

وأوضح «الطيب»، خلال برنامجه «أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «الناس»، أن صفات الجلال توجب في المؤمن الخوف، موضحا أن الاسم يتطلب أن يكون العبد دائما خائفا من الحساب.

صفات الجمال تبعث في العبد الرجاء

وتابع أن الإكرام من صفات الجمال، وهذه الصفات تبعث في العبد الرجاء، ويجب عليه أن يقدم الخوف في حالات الشباب والصحة والغنى، لافتا إلى أن لم توجد صفة الخوف مع هذه النعم، فقد ينسى، والخوف يجله دائما حريصا ومنتبهًا ويتفادى كل شيء.