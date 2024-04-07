قصواء الخلالي: الناس يصفون العارفين بأنهم أهل الله «فيديو»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه في طريق جديد إلى الله من «مملكة الدراويش»، نتحدث عن كثير من الأحوال والمقامات التي تخص العارفين بالله وتخص أهل التصوف، ويتحدث الناس عن حال العارفين ويصف الناس الكثير منهم بأنهم أهل الله، يتحدث كذلك الناس عن بعض الأمور الخارقة للعادة.

وأضافت خلال برنامجها «مملكة الدراويش» المذاع على قناة «الحياة»: «تساؤلات كثيرة تُطرح، وإجابات كثيرة تُعدد، ولكن الواقع بين هذا وذاك أنه طريق إلى الله، يتكىء على ما فيه من علم، ويستند فيه كمصدر أول للمعرفة والفهم على القرآن الكريم والسنة النبوية، يتحدث أيضًا أهل العلم في هذا أن ما يخالف الشريعة ليس من التصوف، ولا يمت لمقام الإحسان بصلة».

أنواع الرضا في الرسالة القشيرية

وتابعت: «كثير من الحكى، وكثير من السرد عن الخوارق التي فاقت الوعي والعقل، لكننا نذكر معَا ما قاله أبو القاسم القشيري، حين ذكر لنا في الرسالة القشيرية عن الرضا، ووصف الرضا بأن له باب كامل، يتحدث فيه أهل العلم وأهل الله والعارفون بالله، يقول إن محمد ابن خفيف قال الرضا على قسمين، رضا به ورضا عنه».