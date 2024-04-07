طريقة عمل الشيكولاتة البيضاء في 7 خطوات.. سهلة وعلى قد الإيد

تعتبر الشيكولاتة من أشهى الحلويات التي تقدم في مختلف المناسبات السعيدة، وتختلف أنواعها اعتمادًا على نسب الكاكاو والحليب بداخلها، فتصنف إلى شيكولاتة داكنة وأخرى بيضاء، وخلال السطور التالية نوضح طريقة تحضير الشيكولاتة البيضاء في المنزل بمكونات اقتصادية تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

مقادير الشيكولاتة البيضاء

عملية صنع الشيكولاتة البيضاء في المنزل لا تتطلب كثيرًا من الوقت ولا تحتاج إلى مكونات مكلفة، فبحسب موقع «just food» تحتاج ربة المنزل لتحضيرها المكونات التالية:

- 2 كيلو من زبدة الكاكاو.

- كوب حليب.

- كوب سكر باودر.

- كوب زيت ذرة.

- كوب إلا ربع دقيق.

- ملعقة من الفانيلا.

- ملعقة من النشا.

- كوب حليب مجفف (اختياري).

طريقة عمل الشيكولاتة البيضاء

يمكن الحصول على أفضل نتيجة من المكونات السابقة لتحضير الشيكولاتة البيضاء من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. مزج الحليب بالسكر والدقيق في وعاء كبير يوضع على النار.

2. إضافة زبدة الكاكاو في الوعاء الذي قمت بتسخينه.

3. وضع الفانيليا عندما يذوب الخليط جيدًا.

4. التقليب بشكل مستمر حتى يصبح المزيج ناعمًا بدون أي كتل.

5. تعريض الخليط للحرارة لمدة نصف ساعة حتى يحصل على التماسك المناسب.

6. صب الخليط الساخن في قوالب لسهولة تخزين قطع الشيكولاتة والاستفادة منها.

7. ترك قوالب الشوكولاتة لعدة ساعات في درجة حرارة الغرفة حتى تتماسك.