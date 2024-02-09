طرق الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.. اعرف علاقة الشيكولاتة

حينما يتقدم الإنسان في العمر، تزداد احتمالية إصابته بمرض الزهايمر أو الخرف، مما يؤثر على تغيراته السلوكية والعقلية، لذلك يحرص العديد من الأشخاص على اتباع طرق الحماية من الإصابة بهذا المرض، إلا أن ما يجهله البعض أن هناك طريقة قد تكون محببة للجميع وهي تناول الشيكولاتة.

الإصابة بمرض الزهايمر

علاما كثيرة تدل على الإصابة بمرض الزهايمر، أبرزها عدم الاتزان والاضطرابات العقلية، ومنذ الإصابة به وحتى وفاة الشخص تكون الدماغ في حالة تدهور مستمر أي أن الأعراض تزداد سوءً بمرور الوقت، لذلك نستعرض فوائد الشيكولاتة على الدماغ لتحميك من الإصابة بمرض الزهايمر.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، إن الشيكولاتة لها فوائد على الدماغ والجسم بشكل عام، إذ عًرف عنها أنها تعزز صحة الدماغ.

فوائد الشيكولاتة على صحة الدماغ

أكد عبد الوهاب لـ«الوطن»، أن الشيكولاتة خاصة الداكنة يمكن استخدامها في إنقاص الوزن وتسهم في نمو خلايا الدماغ، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن الشيكولاتة تساعد على تحسين الذاكرة، فضلًا عن نمو الأوعية الدموية الجديدة.

الشيكولاتة تساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي، كما أنها تحد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، كما أنها تعتبر مضادًا قويًا للاكتئاب والتوتر والقلق، وفق استشاري التغذية العلاجية.