«افتكرها شيكولاتة».. نرويجي يعثر على قطع ذهبية من القرن السادس

عثر عالم الآثار الهاوي الخمسيني، على مجوهرات نادرة من الذهب ترجع للقرن السادس، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثًا، بعدما نصحه الأطباء بزيادة حركته البدنية، وتواصل مع هيئة الآثار المحلية التي حضر أفراد منها لتولي الأمر، ما وصفوه بالأمر النادر، بينما هو كان يظن أنها قطع شيكولاتة.

ظنها شوكولاتة.. نرويجي يعثر على قلادة فاخرة

وأُعلن أن الاكتشاف عبارة عن 9 قطع ومجموعة من الحبيبات تشكل قلادة فاخرة من الذهب، بالإضافة إلى ثلاثة خواتم من المعدن نفسه، ووصفت هيئة الآثار الواقعة بأنه اكتشاف القرن من الذهب في النرويج، وأشارت الهيئة إلى أن المجوهرات يزيد وزنها الإجمالي عن 100 جرام، ويبدو أنها كانت في مرحلة شهدت هجرة كبيرة للشعوب في أوروبا.

رموز ثمينة

أوضحت هيئة الآثار، أن الاكتشاف فريد من ناحية الصورة التي تظهر على قطع الذهب وتمثل نوعًا من الخيول ورد ذكرها في الأساطير الإسكندنافية، والرموز الموجودة على المعلقات تظهر عادة الإله الإسكندنافي أودين، وبالنظر إلى موقع الاكتشاف، فمن المحتمل أن يكون الأمر متعلق بأشياء ثمينة مخفية أخرى، وبموجب القانون يُفترض أن يحصل إرليند بور ومالك الأرض على مكافأة لم تُحدَّد قيمتها بعد، لمزيد من التفاصيل حول القصة اضغط هنــــــــــــــــــــــا.