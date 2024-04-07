مصطفى شعبان: مسلسل المعلم الأعلى المشاهدة بشهادة الشارع

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن النجاح في أي عمل هو شيء واضح وظاهر، والعمل من أجل تحقيق النجاح سواء في الشارع أو السوشيال ميديا واضح أيضًا، كما أن النجاح يوثق من خلال آراء الجمهور.

وقال «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري» المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن العمل الذي يقدمه خلال الفترة الحالية «المعلم» هو المسلسل الأعلى مشاهدة في الموسم الرمضاني الحالي 2024، وهو من إنتاج شركة سينرجي والمتحدة.

وشدد على أن «المعلم» هو الأعلى مشاهدة بشهادة الشارع والشركة المنتجة، موضحًا أن الشارع والجمهور هو الذي يقيم أي عمل والشارع كاشف للنجاح، منوهًا بأنه لا يقيس النجاح من السوشال ميديا ولكن يقيسه من خلال الجمهور، تجمل كل ما هو قبيح وتقبح كل ما هو جميل والمقاييس دائمًا هو الشارع وأيضًا الشركات المنتجة والإعلانات.