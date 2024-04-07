مصطفى شعبان يكشف سر تركه العمل في الإخراج ودخول التمثيل

تحدث الفنان مصطفى شعبان، عن تحوله من عمله كمخرج إلى التمثيل، مشددًا على أن هذا التحول مغامرة كبيرة وأنه في فترة عمله كمخرج كان مميز جدًا وبعدها انتقل للعمل كفنان.

مصطفى شعبان من الإخراج للتمثيل

وقال «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إنه عمل فترة كمخرج في التلفزيون المصري وبعدها طلب الرحيل والتفرغ للتمثيل، مضيفًا: «قالولي العمل في التلفزيون ده مرتب ثابت وخدت القرار بكل حسم».

رحل من الإخراج من أجل المشاركة في التمثيل

وأوضح أنه ترك مجال الإخراج من أجل المشاركة في التمثيل، ولم يشعر بالخوف في هذه اللحظة، موضحًا أنه غير من مجال لأخر في لحظة واحدة بدون تفكير طويل، منوهًا بأنه اتخذ قرار الرحيل من الإخراج التلفزيوني بدون أي يكون أمامه مستقبل في الفن.