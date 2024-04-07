 «المصريين الأحرار» بسوهاج يدخل البهجة على قلوب الأيتام في يومهم العالمي

نظم حزب المصريين الأحرار بسوهاج فعالية نوعية تحت عنوان «يوم للسعادة» في حديقة اللوتس، بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، إيمانًا من الحزب بدوره المجتمعي وحرصه على مشاركة الأيتام فرحتهم وإدخال البهجة على قلوبهم، تزامنًا مع اليوم العالمي لليتيم.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإشراف المهندس محمد عبدالله غريب، أمين المحافظة، وإيليا ورد أمين التنظيم.

بدأت الفعالية في الساعة الرابعة عصرًا واستمرت حتى التاسعة مساءً، واشتملت على فقرات ترفيهية متنوعة تضمنت عرض التنورة، وعروض الأغاني الرمضانية، والرقص النوبي، والتحطيب، وعرض مسرحي كوميدي، وفقرة استعراضية بعنوان «حلاوة شمسنا»، كما تم تخصيص فقرة للرسم على وجوه الأطفال، وتواجدت عرائس كرتونية طوال وقت الفعالية، مما زاد من بهجة الأطفال وأضفى على الفعالية جوًا من المرح والسرور.

توزيع الهدايا على الأطفال

تخلل الفعالية إفطار جماعي شارك فيه جميع الحضور، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الحزب، وتوزيع الهدايا على الأطفال والتقاط الصور التذكارية مع أسرهم.

أكد المهندس محمد عبدالله غريب، أمين محافظة سوهاج، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرص الحزب على أداء دوره المجتمعي ودمج الأيتام في المجتمع، مشيرًا إلى أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهم الحق في الشعور بالسعادة والانتماء.

من جانبه أوضح إيليا ورد، أمين تنظيم الحزب بسوهاج، أن الفعالية تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية فرسان الخير، حيث تم استضافة 150 أسرة من الأيتام بهدف إدخال البهجة على قلوبهم في يومهم العالمي.

حضر الفعالية العديد من الشخصيات الهامة، من بينهم الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الهادي، مدير مكتب محافظ سوهاج، ومحمد الوكيل، مدير العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، وعمر التلمساني، مدير العلاقات العامة بمنطقة الأزهر، والدكتور عمر تمام، وكيل منطقة سوهاج الأزهرية، القمص بيشوي القمص سمعان ممثل الكنيسة القبطية، إلى جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين، ورجال الأعمال، ورجال الدين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

حققت فاعلية «يوم للسعادة» نجاحًا كبيرًا، حيث أدخلت البهجة على قلوب الأيتام وشاركتهم فرحتهم في يومهم العالمي، مما يؤكد على حرص حزب المصريين الأحرار على أداء دوره المجتمعي ومسؤوليته تجاه جميع فئات المجتمع.