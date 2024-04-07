محافظ مطروح يكرم الأم المثالية في احتفالية «المصريين الأحرار»

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأم المثالية، خلال احتفالية نظّمها حزب المصريين الأحرار في مطروح، بحضور سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين الحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا، وعلي اللحامي أمين تنظيم المحافظة، وأعضاء هيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بمطروح.

وشهد الاحتفال العمدة عبد الكريم يونس، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمطروح ومندوبي مديرية التربية والتعليم والصحة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية. ويأتي ذلك في إطار توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

تكريم الأمهات المثاليات

حيث كرم الحزب الأمهات المثاليات وسلم المحافظ الهدايا والشهادات إلي السيدة المثالية سوسو محمد عبد العاطى مشرفة التدريب إدارة التدريب و المدارس بمديرية الصحة، أول من قام بفتح فرع المعهد الفنى الصحي بالإسكندرية بفرع مطروح.

كما تم تكريم ليلى محمد فرحات مسئول التدريب و التطوير ادارة التمريض المؤهل دبلوم إدارة مستشفيات وكانت تعمل مسؤول تدريب وتطوير في هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالقاهرة، ومبروكة محمد عطية موظفة خدمات معاونة تعمل بجدية والتزام في العمل.