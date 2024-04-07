مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28.. مخطط لاغتيال السفير

حلت الفنانة الروسية انا يوريفنا مينشكوف ضيف شرف على الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة on.

وظهرت الفنانة الروسية انا يوريفنا مينشكوف، في الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي8 في دور إحدى النزلاء الأجانب في فندق المزريطة، وعندما دخلت الفندق لاقت اهتماما من جوني وهجرس وأيهم ومحاولات لمساعدتها.

وبعد دخولها إحدى الغرف كانت المفاجأة تواجد معها سلاح وقنبلة وصورة السفير، الذي يقوم بدوره محمود الليثي في المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يُعرض قناة on في رمضان، في تمام الساعة 6:17 مساءً عقب أذان المغرب مباشرةً، ومن بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح.