ملخص مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

وصل جودر المصري «ياسر جلال» بصحبة الشيخ عبد الأحد «أحمد بدير» إلى المغرب في ملخص مسلسل جودر الحلقة 13 لكي يعلمه الأخير العلوم الروحانية من أجل فك رصد كنز الحكيم الشمندر.

عندما وصل جودر إلى المغرب كان في استقبالهم جوهرة «تارا عماد» ابنة الشيخ عبد الأحد، وبدأت الحديث معهما دون استجابة حيث كان يركز مع البومة التي تراقبهما طوال الطريق، مما جعلها تتهمه بالغرور في مسلسل جودر الحلقة 13.

ملخص مسلسل جودر الحلقة 13

بدأت جوهرة في الاهتمام بجودر ودعته إلى العشاء مع والدها وبدأت في وضع الطعام أمامه ولكنه لم يخضع لطلبهما بالأكل معهما، مبررا ذلك بأن طعامهما مسحور وملبسهما أيضا، مما جعلها تعجب بحديثه.

جوهرة تقع في حب جودر

تحدثت جوهرة إلى الخادمة الخاصة بها بأن جودر شخص مميز واستطاع لفت انتباهها لتقول لها إن هذا هو الحب من أول نظرة، فقالت الخادمة بأنه ضيف وسيذهب ولكنها أكدت لها أنه لم يعد ملكا لنفسه وأنه لن يترك هذا القصر ما دامت أحبته وأنها لن تفعل ذلك بالسحر والروحانيات وإنما من منطلق ثقتها بنفسها وجمالها فهو سيميل إليها.