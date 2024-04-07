مسلسل جودر الحلقة 13.. ياسر جلال يصاب بالصدمة بسبب شهرزاد

قررت شهرزاد التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين رئيس، أن تساهم في تعافي زوجها الملك شهريار (ياسر جلال) من صدمة الخيانة، واتفقت على تقديم عرض تمثيلي يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة في مسلسل جودر الحلقة 13.

وتوالت الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 13، وعندما استمع الملك شهريار وشاهد العرض التمثيلي أصيب بالصدمة، وغضب غضبا شديدا.

مسلسل جودر الحلقة 13

وقال الملك شهريار، موجها كلامه لزوجته شهرزاد، «كيف تفعلي هذا وتكسري هيبتي أمام المدعوين بالحفلة؟» لتعتذر منه أمام الجميع.

صدمة شهريار بسبب شهرزاد

وحاولت شهرزاد أن توضح سبب ما فعلته لشهريار وقالت إنها فعلت ذلك من أجل أن يواجه عقدته بالخيانة ويستطيع أن يمضي حياته وفعلت ذلك حتى لو كلفها الأمر موتها او قتلها على يد مسرور السياف، ولكنه لم يستمع لها وظل صامتا، لتطالبه بأن تكمل رواية جودر المصري وماذا فعل مع الشيخ عبد الأحد.

مسلسل جودر يدور حول روايات ألف ليلة وليلة، ومنها قصة جودر المصري، وهو من بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ووفاء عامر وتارا عماد، وأيتن عامر، وليد فواز، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي.