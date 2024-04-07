موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة 13.. هل وقع شهريار في الحب؟

تصاعدت الأحداث في مسلسل جودر، حيث استمرت شهرزاد «ياسمين رئيس» في قص حكاية جودر المصري لزوجها الملك شهريار «ياسر جلال»، ونجحت في جعله يميل لها ويتعلق بها، فهل سيعترف بحبه لها؟.

وتستعرض السطور التالية موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة 13، لمتابعة ما ستصل إليه علاقة شهريار وشهرزاد، إضافة إلى قصة جودر المصري وكيف سينجح في فك رموز كنز الحكيم الشمندر.

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة الثالثة عشر

ويتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن يتم إعادتها في تمام الساعة 1:30 صباحا، كما يتم عرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء.

مسلسل جودر يدور حول حكايات ألف ليلة وليلة وقصة الملك شهريار وشهرزاد، وهو من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، وفاء عامر، آيتن عامر، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، أحمد كشك، وليد فواز، جيهان الشماشرجي.